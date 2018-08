Vortrag über das Mittelalter

Anzeige

Die Pfarrei Christ König hat bereits mehrere Vorträge für die nähere Zukunft geplant. Alle finden im Kleinen Saal des Pfarrzentrums in der Römerstraße 32 statt. Am 21. August, 14.30 Uhr, kommt Klaus Wirth aus dem Reiss-Engelhorn-Museen. Der Archäologe erzählt von „Wallstadt im Mittelalter“, ein spannender Vortrag eines ausgewiesenen Experten, der alle Geschichtsinteressierten anspricht. Am 4. September, 14.30 Uhr, beschreibt Paul Henze vom Naturschutzbund, welche Vögel in den heimischen Gärten herumfliegen. Am 18. September, 14.30 Uhr, zeigt Schuldekan Axel Müller verblüffende Zusammenhänge zwischen Wort-Bildern und Bild-Worten.

Die Halbtags-Wallfahrt des Dekanats-Altenwerks zum Jakobsberg bei Ingelheim ist auch schon geplant. Um am 17. September dabei zu sein, muss man sich telefonisch unter 0621/70 30 07 anmelden. seb