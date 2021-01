Wallstadt muss weiter warten

Der 21. Januar sollte Klarheit bringen – aber die für diesen Abend vorgesehene öffentliche Sitzung des Bezirksbeirats Wallstadt fällt wegen der Corona-Pandemie aus. Damit müssen die Wallstadter weiter warten. Bis zum Herbst 2020, so die Stadtverwaltung, sollte die Machbarkeitsstudie für ein neues Kultur- und Sportzentrum mit Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in Wallstadt vorliegen. Dazu gehören dann auch eine konkrete Kostenschätzung und eine Bewertung möglicher Standorte. Im September lautete die Auskunft, die Arbeit an dem Konzept sei „auf der Zielgeraden“. Noch aber sind Stadträte, Bezirksbeiräte und Bürger nicht informiert, wie es weitergeht.

Das gilt ebenso für das zweite große Problem des Orts: Die fehlenden Plätze in Kindergarten und Krippe. Auch dazu hat die Verwaltung ein Konzept zugesagt, das eigentlich Anfang 2021 im Stadtteil vorgestellt und diskutiert werden sollte.

Bald Jubiläum in Käfertal

Abwarten ist ebenso in Feudenheim angesagt: Seit zwei Jahren gilt nun auf der Hauptstraße für Autos auch tagsüber Tempo 30 – aus Lärmschutzgründen. Es ist ein Modellversuch, befristet auf zwei Jahre. Er besagt, dass die Stadtbahnen aber dank einer Ausnahmegenehmigung weiter 50 Stundenkilometer schnell fahren, damit sie ihren Fahrplan einhalten können. Nach zwei Jahren, also in 2021, soll der Versuch ausgewertet und bewertet werden.

Einen Grund zum Feiern hätten die Feudenheimer im neuen Jahr in jedem Fall: Die Umgestaltung der Hauptstraße liegt im Herbst 25 Jahre zurück. Das war die Geburtsstunde der Kerwe mit verkaufsoffenem Sonntag. Doch ob im Oktober gefeiert werden kann, ob es 2021 überhaupt Stadtteil- und Straßenfeste geben kann oder ob sie wegen der Corona-Pandemie weiter ausfallen müssen, weiß derzeit niemand.

Auch in Käfertal steht bald ein besonderes Jubiläum an: Am 1. Januar 1897 liegt die Eingemeindung von Käfertal, wozu damals auch Waldhof gehört hat, 125 Jahre zurück. Der Beschluss fiel bereits im Mai 1986. Die Käfertaler hoffen, dass ihr Rathaus bis zum Jubiläum fertig saniert und der Stempelpark zumindest zum größeren Teil fertig umgestaltet ist.

Auf der Vogelstang wünscht man sich schließlich, dass das neue Jahr Klarheit bringt, wann genau der Neubau der Geschwister-Scholl-Schule und eines kleinen Beckens als Hallenbad-Ersatz erfolgt.

