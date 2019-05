Wallstadt: Ökumenischer Gemeindeausflug per Schiff zum Dom in Speyer

Erstmals seit 2013 gab es wieder einen ökumenischen Gemeindeausflug von Wallstadt. Knapp 80 Mitglieder der katholischen Pfarrei Christ-König und der evangelischen Petrusgemeinde starteten gemeinsam unter dem Motto „Wallstadt an Bord“ mit der „MS Kurpfalz“ nach Speyer. Gabriele Hirsch, Sabine Schult und Erich Kleiner hatten ein abwechslungsreiches Programm mit Führung, Judenbad und Dombesichtigung (hier die Gruppe an der Nordwand der größten romanischen Kirche der Welt) organisiert. Betreuer der Katholischen Jungen Gemeinde boten für die Kinder Basteln auf dem Schiff sowie eine Stadtrallye. Zum Abschluss gab es eine Andacht in der Speyerer Dreifaltigkeitskirche, die Diakon Bernhard Kohl und Pfarrerin Anna-Maria Baltes gestalteten. Wallstadts katholischer Kantor Martin Geißler war dazu eigens nach Speyer gekommen und hatte mit einem schnell formierten Projektchor Lieder einstudiert. Pfarrerin Baltes gestand, beim Gang durch Speyers Gassen sei „mein Glaube ins Wanken geraten – mein Glaube, dass Wallstadt der schönste Ort der Erde ist“, sagte sie. Kohl meinte, die häufige Zerstörung des Doms mahne, „aus der Geschichte zu lernen, stets für Frieden einzutreten“. pwr

