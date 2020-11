Wallstadter Lichterketten gleich wieder zerrissen

Manuela Müller ist fassungslos: Kaum aufgestellt, sind am Wallstader Weihnachtsbaum von Unbekannten schon wieder zwei Mal die Lichterketten zerrissen worden, beklagt die Vorsitzende der Interessengemeinschaft Wallstadter Vereine (IWV). Ihr Mann Thomas hat sie repariert. Ab Samstag soll der Baum dann leuchten - aus Sicherheitsgründen rund um die Uhr.

Dabei musste Müller schon mehrere Hindernisse überwinden, um den Baum überhaupt aufstellen zu können. „Aber dieses Jahr muss so viel ausfallen - da wollten wir wenigstens an dieser Tradition festhalten“, so die Vorsitzende. Schließlich ist es schon fast drei Jahrzehnte her, dass Heinz Will, Roland Schorr und Thomas Müller die Initiative ergriffen, den Wallstadter Rathausplatz adventlich zu schmücken.

Doch in diesem Jahr fand sich kein Spender für den Weihnachtsbaum. Die IWV entschied daher, den Baum selbst zu kaufen - mit finanzieller Unterstützung aus dem Stadtteil-Budget des Bezirksbeirates. Zudem half der Bezirksbeirat, acht neue Lichterketten zu kaufen, nachdem es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Vandalismus kam. Mehrfach wurden die Lichterketten durchgeschnitten: „Irgendwelche Idioten“, seufzt Müller. Daher gibt es schon seit zwei Jahren ein kleines Gitter, das den Baum schützt.

Geliefert hat die über acht Meter hohe Tanne die Firma Kirschenlohr aus Fahrenbach-Trienz im Odenwald, ein auf den Anbau von Nordmannstannen spezialisierter Familienbetrieb. Doch wer stellt sie auf?

Seit Jahrzehnten übernahm das stets die Freiwillige Feuerwehr. Aber wegen der Corona-Pandemie sind ihr derzeit Übungsbetrieb und alle Treffen untersagt - sie darf nur zu Einsätzen ausrücken. Auf Bitten von Müller setzte sich aber Stadtrat Alexander Fleck (CDU) erfolgreich bei der Stadt dafür ein, dass die Feuerwehr doch helfen darf - er fand eine Regelung in der Corona-Verordnung, die das zulässt.

Kinder schmücken in Käfertal

„Aber nur mit zwei Mann - sonst waren wir zu sechst, plus Jugendfeuerwehr für den Baumschmuck“, so Sven Wollschläger, Kommandant der Abteilung Wallstadt. Mit Hilfe von einem Lkw mit Ladekran der Wallstadter Firma Streib schafften es dann aber die Feuerwehrleute Claus Harms und Enrico Starck, den Baum aufzustellen und dann auch zu schmücken. „Es ist enorm, wie uns die Feuerwehr hier immer unterstützt“, so Manuela Müller dankbar.

Auch in Feudenheim und Käfertal stellten die jeweiligen Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr die vom Gewerbeverein Feudenheim beziehungsweise in Käfertal von Theo und Raphael Reinert von der Blumen-Apotheke gespendeten Bäume auf. Das traditionelle Christbaum-Singen am Vorabend des ersten Advents auf dem Kirchplatz vor der Unionskirche kann in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie aber nicht stattfinden. Kinder evangelischen Kindergärten Käfertal werden den Baum dennoch schmücken.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.11.2020