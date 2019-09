Warten auf genaue Zahlen

„Angespannt“ ist teilweise die Situation bei der Kinderbetreuung in Wallstadt. Das erfuhr jetzt der Bezirksbeirat von Kathrin Heinrich vom Fachbereich Jugendamt und Gesundheitsamt – mehr aber nicht. Die Hoffnung des Gremiums auf genaue Zahlen oder gar Folgerungen daraus wurde noch nicht erfüllt.

Erstmals seit der Kommunalwahl im Mai tagte die Bürgervertretung des Vororts in neuer Zusammensetzung. Sitzungsleiter in Wallstadt ebenso wie in Käfertal und auf der Vogelstang ist künftig Bürgermeister Michael Grötsch, da die Dezernenten künftig wieder direkt für die Bezirksbeiräte zuständig sind.

Vorlage erst im Oktober

Da Grötsch jedoch auf Dienstreise war, übernahm Stadtrat Alexander Fleck für ihn die Sitzungsleitung. Er hieß besonders drei Bezirksbeiräte willkommen, die dem Gremium erstmals angehören: Heidrun Back (CDU), Falko Richtberg (FDP) und Cornelia Schacht (Grüne). Noch in der alten Zusammensetzung im Frühjahr hatte der Bezirksbeirat von der Verwaltung gefordert, über fehlende Plätze bei Krippen und Kindergarten informiert zu werden. Das, so hieß es damals, könne erst dann passieren, wenn auf der Basis der neuen Bevölkerungsprognose bis 2038 der erwartete Bedarf errechnet ist.

„Ich kann Ihnen aber heute keine Zahlen mitbringen“, erklärte Heinrich nun den Bezirksbeiräten. Der Gemeinderat habe die Prognose im Mai beschlossen. Seither erarbeite ihr Fachbereich an einer „Ermittlung der zu erwartenden Bedarfe sowohl stadtweit als auch stadtteilbezogen“. Die Vorlage dazu sei „noch nicht fertig“ und werde im Herbst, vermutlich am 24. Oktober, dem Jugendhilfeausschuss des Gemeinderats unterbreitet. Dazu würden dann die Bezirksbeiräte eingeladen.

„Verwundert“ äußerte sich darüber Thorsten Schurse, Sprecher der SPD-Bezirksbeiräte. Die Verwaltung habe andere große Themen eigens nicht auf die Tagesordnung genommen, weil Fragen zur Kinderbetreuung sicher viel Zeit beanspruchten – und jetzt erhalte man gar keine Informationen. Unverständnis drückte ebenso Claudia Schöning-Kalender, die Wallstadter SPD-Stadträtin, aus: „Wir haben das doch im Mai im Gemeinderat beschlossen, jetzt ist Herbst.“ Man brauche die Zahlen schon deshalb jetzt, um rechtzeitig eventuell Anträge auf neue Kinder-Betreuungsgruppen für die Haushaltsberatungen im Dezember stellen zu können.

Wohnbebauung dauert

Heidrun Back (CDU) mahnte an, die Verwaltung müsse bei ihren Berechnungen veränderte gesellschaftliche Entwicklungen einbeziehen. Das betreffe sowohl den Wunsch nach mehr Inklusion, also der Betreuung von behinderten Kindern in regulären Gruppen, als auch nach mehr Ganztagesplätzen. Kindergärten und Schulen würden immer mehr zu einem „zweiten Zuhause“, sagte Back, „aber das bedeutet erhöhten Raum- und Personalbedarf.“

„Das haben wir in jedem Fall auf dem Schirm, das werden wir berücksichtigen“, versprach Heinrich. Für die Räume gebe es aber Vorgaben vom Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg, die man nicht überschreiten dürfe.

Verwundert hörten die Bezirksbeiräte auch die Auskünfte der Verwaltung zu einem zweiten Thema: der Wohnbebauung auf dem alten Kerweplatz an der Amorbacher Straße. Der Entwurf des Bebauungsplans war vom Gemeinderat im Mai 2017 gebilligt worden, doch der Satzungsbeschluss fehlt. Nach der Diskussion um ein neues Kultur- und Sportzentrum habe man das „zurückgestellt, um nicht vorschnell städtische Flächen aus der Prüfung herauszunehmen“, informierte Jochen Tölk vom Fachbereich Stadtplanung.

Inzwischen stehe zwar fest, dass das Areal „nicht die ausreichende Größe“ für solch einen Neubau aufweist. Daher solle „noch dieses Jahr“ der Bebauungsplan vom Gemeinderat beschlossen werden. Bis dann aber Bagger kommen und zunächst mal die Erschließung, sprich den Bau nötiger Leitungen, vornehmen, werde es „nicht vor 2021“ sein. „Und wir dachten, da sei alles erledigt“, entgegnete Rüdiger Löb (CDU). Andere schüttelten nur mit dem Kopf.

