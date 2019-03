„Weeschd noch, wie’s frier war. . .?“

Andrea Hülse (l.) mit Moderatorin Sonja Leyght. © Geiler

Die Wallstadter Landfrauen haben sich zu einem gemütlichen Abend getroffen, um gemeinsam auf die Geschichte des Stadtteils zurückzublicken. Dabei probierte Moderatorin und erste Vorsitzende Sonja Leyghdt etwas Besonderes aus: das Erzählcafé. Bei dieser Methode, die nach der Wiedervereinigung 1989 populär wurde, berichten Zeitzeugen in angenehmer Atmosphäre aus ihrer Sicht über vergangene Ereignisse, also sozusagen „Geschichte von unten betrachtet“.

„Wer erinnert sich noch daran, dass beide Hauptstraßen in beide Richtungen befahrbar waren?“, warf Leyghdt in die Runde, worauf sich einige Finger erhoben. Das evangelische Gemeindehaus war gut besucht, um die 60 Landfrauen und auch ein paar Herren waren gekommen, um das kollektive Gedächtnis in Gang zu setzen. Zu Zeiten des Wirtschaftswunders hatte Wallstadt nur 3000 Einwohner, heute sind es dagegen fast 8000. Trotzdem gab es damals noch eine Vielzahl kleinerer Geschäfte i– m Gegensatz zu heute. „Wer weiß noch, wie die Bäcker vor Ort hießen?“, fragte die Moderatorin. Beisitzerin Andrea Hülse schrieb auf einer Tafel mit.

Wirtschaften und Metzger

Danach waren die Metzger an der Reihe. Da man nicht in der Schule war, wo alle sich melden müssen, durfte auch rege diskutiert werden. „Frau Alles war in dem Laden, wo heute die Firma Uhlig drin ist.“ „Wo war der Konsum? Der hatte verschiedene Standorte.“ „Kannst du dich an den Laden im Hinterhof erinnern? Da bin ich mit dem Rädel rumgefahren.“ Gastwirtschaften gibt es in Wallstadt leider kaum noch, früher dagegen kannte man Lokale mit den damals beliebten Namen Löwe, Pflug, Rebstock oder Rose. Und der Prinz Max erst, in dem man zum Tanzen ging. Das größte Kapitel an diesem Abend aber war die Landwirtschaft, aus der die Landfrauen ja hervorgegangen sind. In den 1950er Jahren gab es noch 16 Wallstadter Landwirte, heute nur noch zwei. Die Landfrauen kannten noch die Zeit Mitte des vorigen Jahrhunderts, als im Ackerbau Pferde eingesetzt wurden. „Den ersten Traktor gab es erst 1954“, erinnerte sich eine.

Auch Tabak wurde angebaut, im Sommer saßen die Frauen im Hof und fädelten die Blätter zum Trocknen auf. „Und in der Nacht, bevor der Tabak verkauft wurde, haben die Bauern vor Aufregung nicht geschlafen.“ Marianne Bossert, Ehrenvorsitzende der Landfrauen, las ein Gedicht über das lange, arbeitsreiche Bauernjahr vor, das sie in den 1960er Jahren geschrieben hatte.

Deutlich herauszuhören war, dass es in der Landwirtschaft noch keine großen Monokulturen gab, jeder Landwirt hatte Acker- sowie Viehwirtschaft. „Es wurde das gegessen, was es in der jeweiligen Jahreszeit gab. Manches Gemüse kam oft tagelang auf den Tisch“, erinnerte sich Bossert, die 48 Jahre lang Landfrauen-Vorsitzende war. Kge

