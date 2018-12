Weniger Einbrüche

Die Zahl der Einbrüche in Wallstadt und auf der Vogelstang geht deutlich zurück. Das sagte Erster Bürgermeister Christian Specht bei einer Veranstaltung der CDU im Rathaus Wallstadt. In dem Vorort seien 2016 noch 16, 2017 nur 15 Einbrüche verübt worden. „Und im laufenden Jahr ist es deutlich besser, da haben wir zweistellige Prozentzahlen des Rückgangs“, erklärte Specht. Genaue Zahlen dürfe aber erst die Polizei bei der Vorstellung der offiziellen Kriminalitätsstatistik nennen, „aber der Rückgang ist deutlich“, versicherte er. Auf der Vogelstang habe es 2016 noch 19, im Vorjahr 18 Fälle gegeben, „auch da ein Rückgang im mittleren zweistelligen Bereich“.

Sowohl nach Kriminalfällen und nach der Sicherheitsbefragung der Stadt sei „Wallstadt klar einer der sichersten Stadtteile“. Die Zahl derer, die angeben, sich in dem Ort unsicher zu fühlen, sei „statistisch nicht messbar“. Anders auf der Vogelstang – sie ist „gefühlt der sechst-unsicherste Stadtteil in Mannheim“, so Specht zu der Umfrage. Das decke sich mit den Erfahrungen des Kommunalen Ordnungsdienstes. Er ging von Mai bis Oktober dieses Jahres bei 25 Streifen in Wallstadt überwiegend Klagen wegen Parkverstößen nach. „Das ist da das ganz überwiegende Thema“, so Specht. Auf die Vogelstang habe „man ein deutlich stärkeres Augenmerk“. Hier unternahm der Ordnungsdienst im gleichen Zeitraum 67 Streifen. Es gehe neben Falschparkern „um viele allgemeine Ordnungsstörungen, Lärm und Müll“, erklärte Specht. pwr

