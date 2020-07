Wichtiger Baumeister des Orts

Er war einer der dienstältesten Bezirksbeiräte in ganz Mannheim: Rüdiger Löb (Bild). Auf die Ehrung für 40-jähriges ehrenamtliches Engagement in der Kommunalpolitik durch den Städtetag hatte er sich schon sehr gefreut – doch es ist ihm nicht mehr vergönnt, sie zu erleben. Im Alter von 79 Jahren ist der Wallstadter Architekt jetzt an den Spätfolgen eines Sturzes gestorben.

