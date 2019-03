Wie immer alle Karten ruckzuck weg

Die Resonanz nach nur fünf Auflagen beweist es anschaulich: Das Frauenfrühstück der Wallstadter Landfrauen ist bereits ein Selbstläufer geworden. Keine halbe Stunde dauerte es, da waren die 120 Karten für das diesjährige Treffen im evangelischen Gemeindesaal schon verkauft. Die gingen nicht nur an die Mitglieder aus den eigenen Reihen. „Nein, wir möchten alle Frauen aus dem Stadtteil zu unserem Frühstück einladen“, so Sonja Leyghdt, die Erste Vorsitzende – wohl ganz nach der Devise ihres Vereins „Bitte nehmen Sie Platz. . . hat bei uns jede Frau“.

Organisation bestens eingespielt

Aber auch innerhalb des Organisationskomitees haben alle schon ihren festen Platz und erfüllen ihre Aufgabe Jahr für Jahr mit großem Engagement, Selbstverständnis und mittlerweile ausreichender Routine. So erhielt der Saal auch in diesem Jahr sein frühlingshaftes Outfit dank der Kreativität von Andrea Hülse. Lange im Voraus entwickelte sie dafür die Dekoration und trug für die Umsetzung ihrer Ideen all die erforderlichen Accessoires zusammen. Ihr Einfallsreichtum machte vor nichts Halt, ließ keine Nische im Saal, den Nebenräumen oder der Bühne aus und setzte das i-Tüpfelchen auf die ohnehin bunte und reichhaltige Mischung auf dem großen Buffet.

Um dessen Zusammenstellung und Einkauf kümmert sich schon seit Jahren die Zweite Vorsitzende Gabriele Holland. Tagelang kümmert sie sich um die Beschaffung von Kuchen, Speisen und Getränken. Zu 6,5 Kilo Lachs gesellten sich dann am Samstagmorgen ebenso viel Wurst, Käse und Schinken, lagen weit über 200 Brote und Brötchen zu deren Begleitung bereit, und Salate, Kuchen, Obst rundeten die Auswahl ab. Angesichts dieser Vielfalt herrschte dann erst einmal dichtes Gedränge um das Buffet.

Zum – literarischen – Dessert servierten die Gastgeberinnen im Anschluss an den kulinarischen Teil noch des Frühstücks dann noch eine ordentliche Portion Humor. Hierfür hatten sie die Autorin Yvonne Weber eingeladen, die mit ihren Gedichten rund um das facettenreiche Thema „Frau“ für eine super Unterhaltung sorgte. bab

