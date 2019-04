Wortgefechte über Knödel

Das Kaffeehaus als kulturelle Institution hat eine lange Tradition. Im Cafe Maije in Wallstadt konnten sich die Besucher davon überzeugen, dass die Verbindung zwischen Kaffee und Literatur hervorragend zusammenpasst. Die Schauspieler Elisabeth Auer und Mathias Wendel hatten im Rahmen der „Feudenheimer Kulturevents“ zu „Kaffeehaus-Geschichten“ eingeladen.

Mathias Wendel hat sich in Mannheim als Schauspieler, Regisseur und bildender Künstler einen Namen gemacht. Auch die ausgebildete Schauspielerin und Sängerin Elisabeth Auer ist durch ihre Engagements am Nationaltheater und am Theater Heidelberg bestens in der Region bekannt. Beide sind Mitglied im „Neuen Ensemble Mannheim“. Perfekt aufeinander eingespielt lasen sie Texte verschiedener Autoren rund um „Essen und Ehe“.

Käse und Krisen

Manchmal reicht schon ein kleines Stück Käse für eine mittlere Beziehungskatastrophe, wie Wendel mit einem Ausschnitt aus Yazmina Rezas „Glücklich die Glücklichen“ offenbarte. Der harmlose Wochenendeinkauf eines Paares artete in einen erbitterten Streit aus.

In Anlehnung an Loriot debattierten die beiden Schauspieler über die Kochzeit eines Frühstückseis und gingen mit Karl Valentin der Frage nach, wie denn genau die Mehrzahl von „Semmelknödel“ heißen müsse. Zunächst friedlich begann die Tucholsky-Geschichte „Ein Ehepaar erzählt einen Witz“. Schon bald aber fielen sich die beiden gegenseitig ins Wort, begannen zu zanken und zischten sich wie Feinde an.

Ein Paradebeispiel für misslungene Kommunikation ist Loriots Klassiker „Feierabend“. Auer und Wendel redeten in den Rollen der geschäftigen Hausfrau und des Ruhe suchenden Mannes brillant aneinander vorbei. Für die Herren im Publikum hatten sie mit „Die kleine Managerkochschule: So schmieren Sie ein Butterbrot“ den ein oder andern wertvollen Tipp mitgebracht. Gerhard Polts „Invitation“ trug Auer sogar in breitem Monnemerisch vor.

Zum Vergnügen der Zuschauer zelebrierten die Beiden eine Hymne an den ersten Schluck Bier und verzehrten „Ein Croissant am Morgen“. Beide lasen mit ausdrucksstarker Stimme und kleinen szenischen Andeutungen. Als Wendel seine Kollegin mit „Nordnordnorwegischem Hirteknäck, Holzfällerknäck aus Mittelschweden und Flauschiknäck mit Softbiss“ fütterte, klatschten die Besucher begeistert.

Dazwischen gab es immer wieder A-capella-Gesang, Vico Torrianis „In einer kleinen Konditorei“ zog sich wie ein roter Faden durch die Lesung. Den Künstlern gelang eine unterhaltsame Melange aus literarischen Texten und heiteren Sketchen, genau das Richtige für einen entspannten Nachmittag.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.04.2019