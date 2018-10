Wunsch nach großer Kulturhalle

In Wallstadt wird das Vereinsleben großgeschrieben. Was wäre der Stadtteil ohne Gowe, DJK, Motorsportclub und Gospelchor? Die Vereine sind identitätsstiftend, sie organisieren große Feste wie die Kerwe oder den Weihnachtsmarkt. Um die Attraktivität und die Bedarfe der Vereine ging es jetzt im Stadtteilgespräch der SPD-Gemeinderatsfraktion und des SPD-Ortsvereins. „Insgesamt geht es den Bewohnern gut in Wallstadt, was man daran merkt, dass die Zahl der Wohnungswechsel nicht hoch ist“, sagte Claudia Schöning-Kalender, Stadträtin und Vorsitzende der SPD Wallstadt.

Mit Veranstaltungsorten jedoch wird es eng. „Alle Gaststätten mit Nebenräumen sind inzwischen geschlossen, die Organisation von Festen ab 100 Leute sind problematisch. Hinzu kommt, dass die DJK-Turnhalle baufällig ist“, fügte Bezirksbeirat Thorsten Schurse hinzu: „Eines ist sicher: Wallstadt braucht eine Sport- und Kulturhalle“. Zu diesem Zweck hat sich bereits im April dieses Jahres eine Bürgerinitiative gegründet.

Über den Stadtteilrand hinauszuschauen, lautete der Vorschlag von Wolfgang Gottmann (SSV-Volleyballabteilung): „In naher Zukunft werden die Stadtteile Spinelli und Franklin hinzukommen, dadurch wird der Bedarf an Sportstätten und Hallen steigen. Diese Standorte könnten attraktiv sein für Wallstadt, Käfertal und Vogelstang.“ In den neuen Stadtteilen sollen Schulen inklusive Sporthallen gebaut werden, somit entstehen neue Kapazitäten. Können die größeren Kinder und Jugendlichen mit dem Fahrrad andere Stadtteile erreichen, in denen sich die Vereine ihrer Wahl befinden, sind die Kleinsten darauf angewiesen, von den Eltern gefahren zu werden. „Angebote für kleine Kinder sollte es in jedem Stadtteilen geben, sonst sind die Eltern ständig mit dem Auto unterwegs“, argumentierte Stadträtin Lena Kamrad, sie ist jugendpolitische Sprecherin der SPD.

Fragebogen zu kompliziert

Um die Bedarfe der Vereine zu ermitteln, war ein Fragebogen erstellt und an Vereinsvertreter ausgehändigt worden. „Der Fragebogen war leider ziemlich kompliziert, das Ergebnis nicht zufriedenstellend“, sagte Claudia Schöning-Kalender. „Wir haben in Mannheim ein Angebot, das auf vielen Füßen steht. Wenn ein Angebot wegfällt, muss es ersetzt werden. Doch die Stadt kann aus finanziellen Gründen den Wegbruch eines Angebots nicht eins zu eins kompensieren“, sagte Bürgermeisterin Ulrike Freundlieb. „Dies bedeutet nicht, dass die Stadt die Vereine abschreibt. Zum Beispiel möchten wir die Vereine in Ganztagsschulen integrieren, mit Betreuung und Sportangeboten.“

Die Bürgerinitiative „Kultur- und Sportzentrum Wallstadt“ um die Vorsitzende der Interessengemeinschaft, Manuela Müller, und den Sängerkreisvorsitzenden Thomas Müller hat inzwischen drei Vorschläge für Standorte einer neuen Halle gesammelt, einer davon ist das so genannte „Wallstadter Loch“ in der Alemannenstraße.

