Zwei Abende Party im vollen Festzelt

Sie singen „Wahnsinn“ und „Hölle, Hölle“ – und tatsächlich: Zwei Abende lang gibt es jeweils eine große, ausgelassene Party im Festzelt der Wallstadter Kerwe. Zur Musik der „Groovemonkeys“, am Tag darauf der (fast identisch besetzten) „Partyaffen“ wird auf dem Holzboden des Zelts, auf Bänken und vor dem Zelt an den Stehtischen auf der Straße getanzt. Ob „Fliegerlied“ oder „Wir fahren mit dem Bob“ – bei den beliebten Party-Hits geht das Publikum gerne mit, viele singen lauthals „Da simmer dabei“ mit. Besondere Begeisterung löst die Band aus, als sie ruft „Ihr habt doch hier eine Kerwe-Hymne in Wallstadt, oder?“ Und tatsächlich: Bei „Sierra Madre“, flammen dann die Feuerzeuge auf, liegen sich teils völlig fremde Leute schunkelnd in den Armen und schallt ein lauter Chor durch den Ortskern. pwr

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.07.2019