„Es kommen mehr Schausteller als im Vorjahr“, kündigt Müller an. Ein Karussell werde aufgestellt, ebenso eine Hüpfburg, und für ein großes Kinderprogramm sorgen am Sonntagnachmittag wieder die Vereine des Stadtteils.

Etwas geändert wurde die Speisekarte, auf der im Vorjahr Wurst- und Biersorten dominierten. „Wir wollen ja Abwechslung und legen in diesem Jahr den Schwerpunkt auf den Wein“, kündigt die IWV-Vorsitzende an. So gibt es einen Stand mit edlen Tropfen der Bergsträßer Winzergenossenschaft und der „Vinas“. Diese innovative Vereinigung von Jungwinzern aus allen Teilen der Bergstraße über die Landesgrenze von Hessen und Baden hinaus will „vor allem junge Menschen an den Wein heranführen und Kennern zeigen, was die junge Generation kann“, weiß Müller von der Vereinigung. Die bietet am Sonntag um 11 Uhr eigens eine Weinprobe im Rathauscafé an, Anmeldung dazu ab Samstag am Weinstand. Dazu passend gibt es am Sonntag „Wallstadter Braten“, an beiden Tagen einen Käse-Trauben-Becher, Würste und Gemüsemaultaschen. Aber auch für den, der lieber Bier mag, wird eine große Auswahl gezapft: Fürstenberg Pilsner, Münchner Hell und Paulaner Hefeweizen sind im Ausschank. Kaffee und Kuchen werden im Rathaus aufgetischt. Zudem klinkt sich erneut der Bund der Selbstständigen (BDS) ein und bietet von 13 bis 18 Uhr einen Verkaufsoffenen Sonntag mit zahlreichen besonderen Angeboten der Geschäftsleute der Mosbacher- und Römerstraße zwischen Herrmann- und Keltenstraße sowie in der Herrmannstraße.

