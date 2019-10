Zweiter Appell aller Parteien

Von den Grünen über SPD und CDU bis zur AfD – alle haben unterschrieben: In einem gemeinsamen Appell fordern die Wallstadter Bezirksbeiräte aller Parteien sowie die obersten Vertreter der Vereine, dass bereits im kommenden Doppelhaushalt 2021/22 der Stadt „ausreichend Planungs- und Investitionsmittel für das Kultur- und Sportzentrum in Wallstadt eingestellt werden“.

Bislang hat die Stadt zwar im Prinzip einen solchen Neubau zugesagt. Im Etatentwurf, den der Oberbürgermeister Anfang Oktober der Öffentlichkeit vorlegte und den der Gemeinderat im Dezember beschließen soll, finden sich dazu jedoch keine Gelder. In der Bezirksbeiratssitzung im September begründeten dies die Vertreter der Verwaltung damit, dass ein Baubeginn ohnehin nicht vor 2022 möglich sei, die Planungskosten aus den allgemeinen Mitteln der Fachbereiche abgedeckt werden und es auch für den eventuell nötigen Grunderwerb pauschale Finanzpositionen gebe (wir berichteten).

„Das ist zunächst etwas, woran wir glauben müssen“, so Thomas Müller, Sprecher der Bürgerinitiative für den Bau des Kultur- und Sportzentrums. Die Stadt habe ihm auch zugesagt, die Machbarkeitsstudie könne noch im Herbst ausgeschrieben werden – unabhängig von den Etatberatungen. Andererseits erinnert er sich daran, dass für einen Neubau eines Gerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr sogar mal fest Gelder im Etat eingeplant waren. „Und dann hat man den Titel einfach weggestrichen, und wir warten bis heute darauf“, so Thomas Müller. Daher habe er unterschrieben, als ihm der offene Brief zur Unterschrift vorgelegt worden sei.

Initiative von Dubbert

Die Initiative dazu hat Martin Dubbert, Sprecher der CDU-Bezirksbeiräte, ergriffen. Für die SPD hat Thorsten Schurse, für die Grünen Oliver Cors, für die ML Franz Busenbender, für die AfD Christian Hettinger und für die FDP Falko Richtberg unterzeichnet, dazu Thomas Müller von der Bürgerinitiative sowie Manuela Müller, die Vorsitzende der Interessengemeinschaft Wallstadter Vereine (IWV).

„Gemeinsames Anliegen“

Schurse legte aber Wert darauf, dass der Brief nicht nur an den Oberbürgermeister ging, wie zunächst vorgesehen, sondern auch an die Vorsitzenden der Fraktionen im Gemeinderat. „Ich finde diese zweite Stoßrichtung wichtig“, so der SPD-Sprecher, denn den Etat beschließe ja der Gemeinderat. Manches hätte er „vielleicht anders formuliert“, so Schurse, etwa auch Mittel für den Grunderwerb festzuschreiben. „Aber letztlich ist das Kultur- und Sportzentrum ein gemeinsames Anliegen von allen in Wallstadt“, so der SPD-Sprecher, „und ich mache gerne mit, wenn man das damit etwas beschleunigen kann“.

Dubbert erinnert in dem Brief an die „Dringlichkeit“ des Anliegens, da der Vertrag für die Fortführung der bisherigen Halle in der Oswaldstraße mit der DJK zum Dezember 2022 auslaufen wird. Daher sei ein baldiger Beginn des Neubaus „für die Wallstadter Kultur- und Sport-Vereine existenziell. Dies wurde ebenso in mehreren öffentlichen und nichtöffentlichen Bezirksbeiratssitzungen thematisiert“, so der von Dubbert formulierte und von allen unterzeichnete Brief.

Derart überparteiliche, vom gesamten politischen Spektrum getragene Vorstöße sind äußerst selten. In Wallstadt haben die Bezirksbeiräte allerdings im Mai schon einmal einen entsprechenden Brief verfasst. Er ging damals nur an Oberbürgermeister Peter Kurz. Anlass war, dass Vertreter der Verwaltung mehr als fünf Monate seit der offiziellen Übergabe der professionell erfassten und ausgewerteten Bedarfe der Wallstadter Vereine und Gruppierungen durch die Bürgerinitiative an Kurz angaben, diese sei nicht bekannt. Die Unterzeichner baten damals um „eine unverzügliche Bearbeitung“. Die ist inzwischen erfolgt. In der öffentlichen Bezirksbeiratssitzung im September stellte die Stadt dann ihre Planung vor.

