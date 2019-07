15-Jähriger getötet

Weinheim.Ein 15-Jähriger ist im Weinheimer Bahnhof von einem Güterzug erfasst und getötet worden. Wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte, ereignete sich der Unfall am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr. Demnach versuchte der Jugendliche über die Gleise von Bahnsteig 1 auf Bahnsteig 2 zu gelangen, um seinen Zug noch zu erreichen. Dabei übersah er den herannahenden Güterzug. Der Zugführer leitete zwar sofort eine Schnellbremsung ein und gab ein Signal ab, dennoch konnte der tödliche Zusammenprall nicht mehr verhindert werden.

Notfallseelsorger im Einsatz

Der Zugführer sowie Reisende, die sich in der Nähe aufhielten, erlitten einen Schock. In der nahegelegenen Polizeiwache wurden sie durch Rettungsdienst, Feuerwehr und Notfallseelsorger betreut. Die Gleise wurden nach dem Unfall für den Zugverkehr gesperrt und der gesamte Bahnhof von der Polizei geräumt. Erst am Donnerstag in den frühen Morgenstunden wurde die Sperrung wieder aufgehoben. Es kam zu entsprechenden Behinderungen. jei

