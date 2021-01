16-Jähriger wegen Raub und weiterer Straftaten in U-Haft

Weinheim/Hemsbach.Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim ist durch das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen einen 16-Jährigen erlassen worden. Er steht im dringenden Verdacht, unter anderem einen Raub, Diebstähle, eine Sachbeschädigung und Körperverletzungen begangen sowie gegen Polizeibeamte Widerstand geleistet zu haben.

Der Tatverdächtige soll am Donnerstag, 22. Oktober 2020, kurz vor 23 Uhr mit einem Mittäter in einer Unterführung in Hemsbach einen Mann überfallen und ihm unter Gewaltanwendung Bargeld, Mobiltelefon und Hausschüssel weggenommen haben. Weiter soll er am 14. Mai 2020 in Weinheim ein Kinderfahrrad entwendet haben, das er jedoch zurückließ, als ein Zeuge ihn verfolgte. Gegen seine Festnahme nach einem Ladendiebstahl am 10. Juli 2020 in einem Supermarkt in Weinheim soll er sich gewehrt und dabei einen Polizeibeamten verletzt haben. Am 29. Juli 2020 wurde der Tatverdächtige von einem Zeugen in Weinheim beim Diebstahl von Leergut in einem Getränkemarkt ertappt.

Ferner wurde der Jugendliche Ende September 2020 trotz Hausverbots auf dem Hof einer Schule in der Fichtestraße in Weinheim angetroffen, wobei er eine Sozialarbeiterin beleidigt haben soll. Ende Oktober soll der Tatverdächtige zudem die Zufahrtsschranke eines Parkhauses in der Grundelbachstraße in Weinheim beschädigt haben. Im Dezember soll er an einem Einbruch in einen Lebensmittelmarkt in Weinheim beteiligt gewesen sein.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde durch das Amtsgericht aufgrund der unklaren Wohnverhältnisse Haftbefehl wegen Fluchtgefahr gegen den Tatverdächtigen erlassen. Er wurde nach der Vorführung beim Ermittlungsrichter und Eröffnung des Haftbefehls in eine Jugendvollzugsanstalt eingeliefert.

