25-Jähriger in Haft

Weinheim.Weil er eine Frau am Weinheimer Waidsee geschlagen und vergewaltigt haben soll, sitzt ein 25 Jahre alter Mann aus Mannheim in Untersuchungshaft. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft gestern mitteilten, wird dem Beschuldigten vorgeworfen, am Dienstag gegen 21 Uhr vom öffentlichen Badestrand zum FKK-Bereich geschwommen zu sein und dort eine 49-Jährige aus sexuellen Motiven angesprochen zu haben. Nachdem diese ihn abgewiesen hatte, soll der Deutsche ihr mehrfach ins Gesicht geschlagen und gedroht haben, sie umzubringen, falls sie um Hilfe rufe. Dann habe er die Frau gewürgt und vergewaltigt.

In einem günstigen Moment konnte die 49-Jährige flüchten und die Polizei rufen. Der Verdächtige schwamm durch den See zurück zum öffentlichen Bereich, kleidete sich an und verschwand. Die Polizei nahm ihn gegen 22 Uhr in Tatortnähe fest. Ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht Mannheim erließ Haftbefehl. Die Frau erlitt bei dem Angriff Verletzungen im Gesicht, am Rücken und am Bein. jei