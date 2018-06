Alle sieben Bewerber auf dem Podium

Anzeige

Zum ersten Mal trafen am Montagabend alle sieben Bewerber für die Oberbürgermeisterwahl in Weinheim (1. Wahlgang am Sonntag) direkt aufeinander. In der bis auf den letzten Platz gefüllten Stadthalle nutzten sie die Gelegenheit, sich bei der offiziellen Kandidatenvorstellung der Stadt den Weinheimer Bürgern zu präsentieren. Erstmals traten dabei auch Björn Leuzinger (Die Partei) und Fridi Miller (parteilos) in der Öffentlichkeit auf.

Jeder Kandidat hatte zunächst zehn Minuten Zeit, um sich und seine Ziele vorzustellen. Große Überraschungen blieben dabei aus.

Der Hirschberger Bürgermeister Manuel machte noch einmal deutlich, dass ihn die berufliche Herausforderung reizt und er sich aufgrund seiner beruflichen Erfahrung diese Aufgabe zutraut. „Ich verstehe mich als Manager und Moderator zugleich“, sagte der 39-Jährige.