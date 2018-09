Alternativen zu Excel im Angebot

Das Frühjahrs-Schulungsprogramm des Computer-Clubs Weinheim geht mit mehreren Grundlagenkursen ab Dienstag, 20. Februar, in die nächste Runde. An diesem Tag beginnt im Clubraum in der Bahnhofstraße 19 „Startup für Windows PCs“, tags darauf „OpenOffice Calc“, am 22. Februar startet eine Windows-10-Schulung, am 23. Februar Bildbearbeitung und am 26. Februar E-Mail für Einsteiger.

