Anwohner melden Explosionen: Lager für Pyrotechnik brennt ab

Weinheim.

Ein Lager für Pyrotechnik ist am frühen Sonntagmorgen in Weinheim in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, meldeten sich gegen halb vier Anwohner der Bergstraße bei den Beamten. Sie gaben an, dass sie mehrere Explosionen gehört hätten und eine große Rauchwolke aus dem Brunnweg aufsteigen würde. Diese war auch in Viernheim zu sehen.

Vor Ort fanden die Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr ein brennendes Gebäude vor, das als Lager für Pyrotechnik genutzt wurde. Da es sich hierbei um einen Betonbunker handelte, gestalteten sich die Löscharbeiten wegen der fehlenden Entlüftungsöffnungen als schwierig. Aufgrund der teils heftigen Explosionen konnte die Feuerwehr zuerst nur aus einem Sicherheitsabstand von rund 100 Metern das Feuer bekämpfen. Nach einer halben Stunden hatten die Einsatzkräfte den Brand soweit unter Kontrolle, dass sie näher an das Gebäude herantreten konnten. Wegen der unsicheren Lage betraten sie den Bunker nicht. Erst als gegen 5.30 Uhr, als das Feuer gelöscht war, konnten die Einsatzkräfte es betreten.

Gegen 6.30 Uhr war der Einsatz beendet. Es wurde niemand verletzt. Die Höhe des Sachschadens wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Auch der Kreisbrandmeister des Rhein-Neckar-Kreises war zur Unterstützung vor Ort. Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (pol/onja)