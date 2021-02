Autofahrer bei Unfall leicht verletzt - K 4229 teilweise voll gesperrt

Weinheim.Bei einem Verkehrsunfall am Freitag in Weinheim-Sulzbach hat sich ein Autofahrer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der Fahrer gegen 14.50 Uhr auf der K 4229 von Hemsbach in Richtung Weinheim unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen nach rechts in den Grünstreifen fuhr. Dadurch geriet das Auto ins Schleudern und prallte auf der Gegenfahrbahn gegen eine Steinmauer.

Für weitere Untersuchungen wurde der Mann mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Sein Fahrzeug, an dem ein Schaden von mehreren tausend Euro entstand, wurde abgeschleppt.

Eine Teil- und Vollsperrung der K 4229 wurde kurz vor 16 Uhr mit Beendigung der Unfallaufnahme aufgehoben.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 12.02.2021