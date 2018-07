Chipsliebhaber schlägt Bademeister

Anzeige

Brühl.Ein Mann hat am frühen Samstagabend im Brühler Freibad mehrfach einen Bademeister getreten. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 28-jährige Bademeister den Mann, der am Beckenrand Chips aß, darauf hingewiesen, dass das nicht erlaubt sein. Daraufhin begann der Mann aggressiv zu werden und den Bademeister anzuschreien. Am Ausgang des Freibads in der Straße im Bruch schlug er ihm mit der Faust ins Gesicht, als der Bademeister ihn wegschieben wollte.

Um weitere Schläge zu verhindern, umklammerte der Bademeister den Mann. Der konnte sich aber befreien und flüchtete, bevor die Polizei eintraf. Bei der Auseinandersetzung erleidet der Angestellte eine Platzwunde, mehrere Kratzer und Prellungen. kama/pol