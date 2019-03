Computerclub lehrt Umgang mit Handy

Der Weinheimer Computer-Club (CCW) bietet ab Mittwoch, 3. April, vier Mal mittwochs und freitags im Wechsel, jeweils 14.30 bis 16.30 Uhr, in seinem Clubraum in der Bahnhofstraße 19 den Kurs iOS Smartphone für Einsteiger an. Unter der Leitung von Leo Kohl (Telefon 06201/231 76, E-Mail lkohl@c-c-w.de) machen sich die Teilnehmer mit den Grundlagen der Bedienung eines iOS-Gerätes (Apple-iPhone) vertraut. Während des Kurses steht der WLAN-Anschluss des CCW zur Verfügung. Teilnehmer sollten unbedingt ein eigenes oder geliehenes iPhone (Tablet) mitbringen. Die Gebühren betragen für Nichtmitglieder 54, für Mitglieder 41 Euro. Der Kurs richtet sich an Benutzer eines auf iOS basierenden Produktes. Geräte mit Windows Mobile oder Android können nicht berücksichtigt werden. Weitere Einsteigerkurse für iOS sind ab 7. und 22. Mai geplant. Näheres zu allen Kursen auf www.c-c-w.de. red

