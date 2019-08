Die Stadt herausputzen

Die Zweiburgenstadt soll noch schöner werden: Stadt und Bürgerstiftung appellieren deshalb in einem gemeinsamen Schreiben an Stadtteilvereine, Gruppen und Organisationen, das Ziel mit eigenen Ideen und Projekten zu unterstützen.

„Weinheim gehört zu den schönsten Städten an der Bergstraße und in der Metropolregion“, formuliert Adalbert Knapp, Vorsitzender der Bürgerstiftung Weinheim, selbstbewusst. Er und Bürgermeister Thorsten Fetzner nennen ihr neuestes Projekt „Sauberes Weinheim“, nicht zuletzt, weil sie finden, dass es hier und da noch Nachholbedarf gibt. Deshalb heißt es weiter in dem Schreiben: „Allerdings wäre es an manchen Stellen Weinheims sehr hilfreich, wenn wir alle etwas achtsamer mit unserer Stadt umgingen.“ Ausdrücklich wird dabei betont, dass es hier um einen Wunsch der Bürgerschaft geht.

Weshalb die Initiatoren ihren Aufruf auch gerne als „Graswurzelbewegung“ sehen wollen. Heißt: Die Aktionen sollen an der Basis geplant und nicht durch eine Behörde oder ein politisches Gremium vorgegeben werden. Gleichwohl soll es, verspricht Fetzner, Unterstützung der Stadt geben. Den Anfang machen die Weinheimer Nordstadtfreunde; wer will, kann sich unter Leitung des Vorsitzenden Hans Klump in Sachen Verschönerung als Pate oder Sponsor einbringen. „Weitere Akteure können sich gerne ein Beispiel nehmen“, sagt Fetzners Referent Patrick Walter, der das Projekt im Rathaus betreut. stk

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.08.2019