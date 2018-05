Einblicke in Förderarbeit

Anzeige

Weinheim.Mit einem erweiterten Ausstellungsbereich ist das Besucherbergwerk „Grube Marie“ bei Weinheim-Hohensachsen ab kommenden Samstag, 26. Mai, wieder für Bergbauinteressierte geöffnet. Neu zu entdecken gibt es dann den fast original erhaltenen spätmittelalterlichen Förderschacht der Grube, wie die Weinheimer Stadtverwaltung mitteilt. Die Erweiterung sei durch das Bergamt Freiburg genehmigt worden. In Kleingruppen können die Besucher sich dem „Hauptgesenk“ nähern. „Mit indirekter Beleuchtung eröffnet der rund dreißig Meter tiefe Schrägschacht Einblicke in die mühsame Förderarbeit des alten Bergwerkes“, heißt es in einer Mitteilung.

Besucht werden kann die „Grube Marie“ an jedem vierten Samstag im Monat, erstmals am 26. Mai. Um Wartezeiten zu vermeiden, bitten die Mitarbeiter der Grube um Anmeldung unter Telefon 06201/59 28 23 oder per E-Mail an hohensachsen@weinheim.de. Die Arbeitsgemeinschaft bietet auch Führungen ab fünf Personen an. Anfragen per Mail an j.babist@geo-naturpark.de. jei