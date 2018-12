Einführung in Windows

Mit mehreren Grundlagenkursen startet der Computer-Club Weinheim sein Frühjahrs-Schulungsprogramm im Clubraum in der Bahnhofstraße 19. Zu ihnen gehören die „Ersten Schritte am PC“ ab 8. Januar, eine Einführung in das Betriebssystem Windows 10 ab Donnerstag, 10. Januar, der Excel-Grundkurs ab 16. Januar, ein Android-Smartphone-Kurs ab 18. Januar und der E-Mail-Kurs für Einsteiger ab 4. Februar.

„Erste Schritte“ sollte besuchen, wer bisher noch nie oder sehr wenig mit einem Computer zu tun hatte. Eike Hilsenstein (Anmeldung unter Telefon 06201/61868 oder per E-Mail an ehilsenstein@c-c-w.de) gibt Teilnehmern ab 8. Januar vier Mal dienstags von 9 bis 11.30 Uhr Gelegenheit, den Umgang mit einem Computer zu erlernen. Ein Rechner zum Üben sollte zu Hause vorhanden sein. In dem Kurs, der 72 (für Clubmitglieder 54) Euro kostet, wird unter anderem der Umgang mit Maus und Tastatur geübt und über die Hard- und Software eines Computers informiert. Weitere Fragen sind unter anderem: Wie lege ich einen Ordner an? Wie speichere, kopiere oder verschiebe ich eine beliebige Datei?

Im Windows-10-Grundkurs steigen die Teilnehmer schon deutlich tiefer in die Materie ein. Ab 10. Januar (fünf mal donnerstags, 18.45 bis 21.15 Uhr) vermittelt ihnen Heiko Ehmsen (Anmeldung unter Telefon 06201/56441 oder per E-Mail-Kontakt hehmsen@c-c-w.de) die grundlegenden Aspekte des weit verbreiteten Betriebssystems. Inhalte sind unter anderem Fenster bedienen, den systemeigenen Explorer kennenlernen und anpassen, Dateien und Ordner verwalten, Apps installieren und deinstallieren, Systemeinstellungen vornehmen (Kosten 90 beziehungsweise 68 Euro).

Ein weit verbreitetes Anwendungsprogramm ist Excel 2010. Neben der Hauptfunktion, der Tabellenkalkulation, bietet Excel noch viele weitere Möglichkeiten, die es zu entdecken gilt.

Angebote für Handy-Einsteiger

In einem Kurs, der ab 16. Januar fünf mal mittwochs, 18.30 bis 21 Uhr, stattfindet, geht es um Aufbau und Formatierung von Tabellen und Arbeiten mit Formeln. So können aussagekräftige Tabellen/Diagramme erstellt sowie Zeichnungsobjekte, Fotos und Grafiken in ein Tabellenblatt eingefügt werden (Kosten 90/68 Euro). Leiter ist Eike Hilsenstein, der ab 13. März außerdem einen Excel-Aufbaukurs anbietet. Die Bedienung von Smartphones oder Tablets mit dem Android-System erklärt Iryna Eisenlohr (Telefon 0157/59502093, E-Mail-Kontakt ieisenlohr@c-c-w.de) ab 18. Januar vier mal freitags und montags im Wechsel, 16 bis 18 Uhr). Der Kurs ist gedacht für diejenigen, die keine oder geringe Vorkenntnisse haben, aber das eigene Gerät kennenlernen möchten. Es werden Standardfunktionen wie Telefonieren, Kontakte anlegen, Apps installieren, Termine eintragen oder Fotos aufnehmen behandelt (Kosten 60 beziehungsweise 45 Euro). Ein eigenes Gerät ist für diesen Kurs mitzubringen.

Auf die Feinheiten elektronischer Post geht ab 4. Februar vier Mal montags, 9 bis 11 Uhr, im Kurs „E-Mail für Einsteiger“ Fachmann Leo Kohl (Telefon 06201/23176, E-Mail-Kontakt lkohl@c-c-w.de) ein. Kohl zeigt unter anderem, wie man ein E-Mail-Konto eröffnet, eine Mail weiterleitet, schreibt und beantwortet oder ein Bild versendet. Außerdem geht es darum, ein Adressbuch mit eigenen Kontakten anzulegen (Kosten 54 beziehungsweise 41 Euro).

Weitere Angebote sind unter anderem Fotobuch gestalten, Word-2010-Grundkurs, Internet für Einsteiger, Bildbearbeitung und iOS-Smartphone für Einsteiger. bhr

Info: Infos beim Computer-Club Weinheim online unter c-c-w.de.

© Südhessen Morgen, Samstag, 29.12.2018