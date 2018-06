Einspruch gegen Wahl

Anzeige

Weinheim.Die unterlegene Kandidatin Fridi Miller erkennt das Ergebnis der Oberbürgermeisterwahl in Weinheim nicht an. Die parteilose Bewerberin, die nur 0,2 Prozent der Stimmen bekam, hat beim Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe Einspruch eingelegt. Manuel Just, der die Wahl bei sieben Kandidaten auf Anhieb mit 68,4 Prozent gewonnen hatte, habe sich ihrer Meinung nach „mehrerer Vergehen“ schuldig gemacht, heißt es in einer Pressemitteilung von Miller. Unter anderem habe er gegen die Datenschutzgrundverordnung verstoßen, als er sich die Adressen von Erstwählern gekauft habe. Das RP hat den Erhalt des Einspruchs bestätigt. „Nun muss er geprüft werden“, sagt Sprecher Uwe Herzel. Wie lange das dauert, könne er nicht sagen.

Manuel Just, derzeit noch amtierender Bürgermeister der Gemeinde Hirschberg, zeigte sich „enttäuscht“. „Ich hätte mein Amt gerne mit ganzer Kraft angetreten“, so der 39-Jährige. Er kann dies aber nicht tun, solange der Einspruch nicht geprüft ist. Sein Amtsantritt wäre der 13. August. Ist die Frage bis dahin nicht geklärt, sieht die Gemeindeordnung vor, dass die Amtsgeschäfte bis zur endgültigen Entscheidung vom Ersten Bürgermeister geführt werden. In Weinheim wäre das Torsten Fetzner. Ob dieser den Job des Amtsverwesers übernimmt, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar.

Amtsverweser kann übernehmen

Möglich wäre auch, dass der Weinheimer Gemeinderat einen sogenannten „Amtsverweser“ bestellt. Er hat dieselben Rechte wie ein Oberbürgermeister – mit Ausnahme des Stimmrechts im Gemeinderat. Manuel Just hat allerdings abgewunken: „Als Amtsverweser stehe ich nicht zur Verfügung.“ Denn die Annahme dieses Amtes wäre für ihm und seine Familie mit einem erheblichen Risiko verbunden. „Da ich bereits als Bürgermeister der Gemeinde Hirschberg seit 11 Jahren Beamter auf Zeit bin (ab 12 Jahren erhält man versorgungsrechtliche Ansprüche), würde ich mit der Annahme dieses Amtes und einem späteren Erfolg der Wahlanfechtung nicht nur meinen Beruf als Bürgermeister der Gemeinde Hirschberg aufgeben (wozu ich grundsätzlich für den Wechsel nach Weinheim natürlich gerne bereit bin), sondern auch das Risiko eingehen müssen, alle versorgungsrechtlichen Ansprüche zu verlieren“, heißt es einer Pressemitteilung. Just ist verheiratet und hat zwei kleine Kinder. vmr