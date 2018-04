Ende von Lärm und Dreck

Anzeige

Oberbürgermeister Heiner Bernhard hebt den Wandel des Stadtteils Lützelsachsen als Familienmagnet hervor. „Die Entwicklung Weinheims als Stadt der Familien hat Folgen. Die Investition in Höhe von 1,2 Millionen Euro war eine immense Kraftanstrengung, die wir aber gerne leisten“, sagt Bernhard.

Dass die Kosten eingehalten werden, war nicht die einzige Sorge des Auftragnehmers und Architekten. „Meine größten Bedenken hatte ich bei der Gewährleistung der Sicherheit für die vielen Schüler“, sagt Steffen Seiferheld. Unfälle oder Vorkommnisse gab es während der Bauphase glücklicherweise nicht.

Unter der Leitung von Klavierpädagogin Tanja Mathias-Heintz inszenieren Schülerinnen der vierten Klasse den stressigen Schulalltag während der Bauarbeiten. Mit viel Humor und Selbstironie zeigen sie, was bei so einem Großprojekt alles schief laufen kann. „Diese Baustelle macht mich fertig“, stöhnt die Klassenlehrerin. Schallendes Gelächter kommt bei der Schlussszene auf, in der ein Unwetter die Bauarbeiter überrascht, die kurzerhand ins trockene Dixiklo flüchten.

Bei einem anschließenden Rundgang durch das Schulhaus erklärt Rektorin Petra Waible, welche Vorzüge die Aufstockung und Umbaumaßnahmen mit sich brachten. Ein behindertengerechtes WC wurde installiert, die Bibliothek aus dem Keller ein Stockwerk nach oben verlagert. Gehbehinderte können, ganz im Sinne der Inklusion, alle Stockwerke erreichen. Besonderes Augenmerk liegt auf den Fluchtwegen der oberen Klassensäle, die vor dem Umbau nicht existierten. Im Notfall gelangt man nun über alarmgesicherte Türen und das angrenzende Flachdach nach außen. pf

© Mannheimer Morgen, Montag, 23.04.2018