Festival im Schlosspark

Dieter Thomas Kuhn gehört zu den Stammgästen in Weinheim.

Weinheim.Die bekannteste Gartenanlage Weinheims verwandelt sich am Wochenende drei Tage lang in eine große Konzertbühne: Beim Schlosspark-Festival treten von Freitag, 26. Juli, bis Sonntag, 28. Juli, die Band Revolverheld (Freitag, 20 Uhr), Schlagerbarde Dieter Thomas Kuhn (Samstag, 20 Uhr) und Popsänger Max Giesinger (Sonntag, 17 Uhr) auf. Zu den Konzerten werden laut Stadt insgesamt rund 14 500 Menschen erwartet – 4500 am Freitag, 7000 am Samstag und 3000 am Sonntag. Für alle Konzerte sind noch Karten erhältlich (www.reservix.de).

Um die Anwohner zu schonen, haben die Veranstalter in diesem Jahr ein neues Verkehrskonzept erarbeitet. Je zwei Stunden vor den Veranstaltungen werden die Freudenbergstraße und die Mozertstraße in Richtung Schloss gesperrt, lediglich Anwohner dürfen mit Einfahrtscheinen passieren. Von den Freudenberg-Parkplätzen im Westen der Stadt pendelt am Freitag (ab 17 Uhr) und Samstag (ab 16 Uhr) ein Shuttle-Verkehr zum Festival-Gelände. Am Sonntag steht der Parkplatz am Fachmarktzentrum an der B3 zur Verfügung. jei

