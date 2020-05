Feuer in Wenturo-Lager in kurzer Zeit gelöscht

Bei der Wenturo Entsorgungs GmbH im Industriepark Freudenberg in Weinheim ist am Mittwoch ein Feuer mit Rauchentwicklung ausgebrochen. Das teilte die Firma Freudenberg in einer Pressemitteilung mit. Wenturo-Geschäftsführer Norman Gall sagte auf Nachfrage, das Feuer sei gegen 14.15 Uhr von einem Mitarbeiter an der Papierpresse beim Entladen bemerkt und unverzüglich gemeldet worden. Laut der Presseinformation waren 25 Mitarbeiter der Polizei sowie des Werk- und Brandschutzes mit insgesamt sechs Fahrzeugen vor Ort.

Der Langmaasweg war kurzzeitig von der Polizei gesperrt. Dank der schnellen Meldung und des Einsatzes der Rettungskräfte, konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Geschäftsführer Gall bestätigte auf Rückfrage, dass keine Personen bei dem Brand verletzt wurden. Den entstandenen Sachschaden schätzt er auf rund 20 000 Euro. red

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.05.2020