Fotobuch-Kurs des CCW

Geburtstag, Hochzeit, Jahresrückblick oder Urlaub: Anlässe für ein ganz individuelles Fotobuch gibt es immer wieder. Wie sich so ein Fotobuch professionell gestalten lässt, zeigt Olga Olivecká bei einem neuen Kurs des Computer-Club Weinheim. Er beginnt am 8. Februar und findet drei Mal freitags, jeweils 14.30 bis 17 Uhr, im Clubraum in der Weinheimer Uhlandschule (Bahnhofstraße 19) statt. Dabei wird gezeigt, dass der Kreativität keine Grenzen gesetzt sind, wenn es darum geht, Fotoalben am PC mit Themenlayouts, Cliparts oder Passepartouts selbst zu gestalten. Die Fotos können dabei verbessert und Fotoeffekte angewendet werden. Der Kurs, der gute PC-Grundkenntnisse erfordert, kostet 54 Euro (für Mitglieder 41 Euro). Anmeldungen sind möglich bei der Kursleiterin unter Telefon 06201/176 02 oder per Mail an oolivecka@c-c-w.de. Weitere Infos zu Schulungen und anderen Angeboten unter www.c-c-w.de. red

