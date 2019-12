Freizeitbad Miramar evakuiert - mehrere Gäste klagen über Reizungen

Weinheim.Das Freizeitbad Miramar in Weinheim ist am späten Sonntagabend evakuiert worden. Mehrere Besucher hatten über Hautreizungen geklagt, als sie den Saunabereich verließen, sagte Polizeisprecher Dennis Häfner auf Anfrage. Einige Gäste litten auch an Atemreizungen. Betroffen war unter anderem ein junges Mädchen. Es wurde vom Rettungsdienst als schwer verletzt eingestuft und in eine Klinik gebracht. Häfner zufolge gibt es außerdem mehrere Leichtverletzte - „bestimmt im zweistelligen Bereich“, vermutete er zunächst.

Ursache für die Beschwerden ist nach Angaben des Polizeisprechers eine auf die Badekleidung gelangte Flüssigkeit, zu der die Einsatzkräfte zunächst keine weiteren Informationen geben konnten. Ob der Stoff vorsätzlich oder durch einen Unfall darauf gelandet ist, war am Abend noch nicht bekannt.

Erste Gäste des Freizeitbads klagten bereits gegen 19 Uhr über die Hautreizungen, nachdem sie im Saunabereich ihre Badekleidung wieder angezogen hatten. Die Kleider werden vor dem Saunagang in offene Fächer gelegt, erklärte der Polizeisprecher. Die Leitung des Miramar verständigte Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war das Bad mit etwa 4500 Besuchern gefüllt.

Um kurz nach 21 Uhr entschieden die Verantwortlichen, das Bad komplett zu evakuieren. Zu dem Zeitpunkt waren noch etwa 1400 Gäste anwesend. Sie wurden von den Einsatzkräften zu möglichen Beschwerden befragt, außerdem erhielten die Badegäste Informationen. Die Evakuierung sei ruhig und gesittet verlaufen, so Häfner.

Unter anderem war die Berufsfeuerwehr Mannheim im Einsatz, die die Flüssigkeit bestimmen sollte. Im Bad selbst wurden bei Messungen keine Stoffe gefunden. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.