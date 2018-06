Für die „Glorreichen Sieben“ wird‘s ernst

Anzeige

Wer wird Nachfolger von Heiner Bernhard? Rund 35 000 Weinheimer sind am morgigen Sonntag aufgerufen, ihr neues Stadtoberhaupt zu wählen. Die Wahl ist auch deshalb besonders spannend, weil der sozialdemokratische Amtsinhaber nicht wieder antritt. Zwei Frauen und fünf Männer trachten danach, seinen Stuhl in dem in einem Schloss untergebrachten Rathaus der Großen Kreisstadt einzunehmen.

Von diesen „Glorreichen Sieben“ gelten nur vier als erfolgversprechende Bewerber. So etwa Manuel Just, 39, parteilos, aber empfohlen von CDU, Freien Wählern, Grünen und FDP, bislang Bürgermeister der kleinen Nachbargemeinde Hirschberg, der daher im Wahlkampf auf seine Verwaltungserfahrung abhob.

Kommunalpolitiker treten an

Auf langjähriges kommunalpolitisches Engagement in Weinheim kann Stella Kirgiane-Efremidou, 52, die Vorsitzende der SPD-Gemeinderatsfraktion und Kreisrätin, verweisen. Bereits kommunalpolitisch tätig sind auch die Kandidaten Carsten Labudda, Stadt- und Kreisrat für die Linke, und Simon Pflästerer, Stadtrat für die Weinheimer Liste.