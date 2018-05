Hinter den Kulissen sind viele im Einsatz

Anzeige

Eigentlich war alles so perfekt geplant: Pünktlich zum Presserundgang über das weitläufige Gelände des Sepp-Herberger-Stadions vor Beginn des Landesturnfestes sollte das große Bühnendach nach oben gezogen werden – es wäre ein schönes Motiv für die Fotografen gewesen. Doch der böige Wind machte den Verantwortlichen einen Strich durch die Rechnung.

Henning Paul, Geschäftsführer des Badischen Turner-Bundes, lässt sich von solchen Unwägbarkeiten aber nicht aus der Ruhe bringen. Improvisationstalent brauchen alle, die beim Landesturnfest, der größten Breitensportveranstaltung Baden-Württemberg, mit anpacken.

Etwa Jürgen Dörr. Der Wahl-Weinheimer, der aus Rimbach stammt und seit 15 Jahren in der Zweiburgenstadt lebt, ist der Chef des Catering-Unternehmens Ehrenfried: „Wir waren 2006 in Heidelberg schon beim Landesturnfest dabei; das hat richtig Spaß gemacht, obwohl es vier Tage lang geregnet hat“, erinnert sich Dörr lachend. Für die ersten zwei Tage in Weinheim kalkulierte er mit 10 000 Bratwürsten und 1,2 Tonnen Pommes.