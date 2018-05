Hoteliers fordern „Runden Tisch“

Anzeige

Ein „Runder Tisch“ mit Vertretern der großen Weinheimer Unternehmen, des Amtes für Touristik, Kultur und Öffentlichkeitsarbeit, der Politik und der Hoteliers wäre ein erster Schritt, um Probleme zu identifizieren, Kritikpunkte auszuräumen, Wünsche besser kennenzulernen und die Zielrichtung für ein neues Konzept vorzugeben, regte Weißberg an.

So stimme zum Beispiel die Einschätzung in Unternehmerkreisen, dass in Weinheim Bettenkapazitäten fehlen würden, bis auf ganz wenige Tage im Jahr einfach nicht. Am „Runden Tisch“ könnte man aber auch einmal der Frage auf den Grund gehen, warum die Unternehmen vor Ort die Qualität des Hotelangebots zum Teil deutlich schlechter bewerten als die Masse der Gäste, die den Weinheimer Betrieben auf Buchungsportalen durchweg gute Noten geben.

Der NH-Direktor warnte aber davor, den Fokus bei einem neuen Konzept allzu sehr auf eine Steigerung der Touristenzahlen zu legen. Wegen der Nähe zum übermächtigen Heidelberg wäre seiner Meinung nach das Potenzial begrenzt. Das sieht Ofenloch ähnlich: „Auch für die kleineren Hotels sind in Zukunft die Geschäftskunden von entscheidender Bedeutung.“

An Themen für einen „Runden Tisch“ würde es also nicht mangeln. Masthoff befürchtet allerdings, dass es wieder so läuft wie beim Hotelgutachten, das die ansässigen Hoteliers erst wenige Tage vor der vorentscheidenden Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt (ATU) erhielten. Die Dehoga, der Berufsverband der Gastronomen und Hoteliers, hatte die Kurzfristigkeit ebenfalls kritisiert und zugleich erhebliche Zweifel an der Qualität des Gutachtens geäußert.

Die inhaltliche Kritik steht weiterhin im Raum, betonen die Weinheimer Hoteliers. Das bezieht sich in erster Linie auf das Prognosemodell der Kölner Consultingfirma „IFT Freizeit- und Tourismusberatung“, die für Weinheim ein zusätzliches Potenzial von 30 000 Übernachtungen pro Jahr errechnet hatte.

Hotelneubauten im Umland

„Dabei fehlt der Blick nach Mannheim und Heidelberg, wo derzeit etliche Hotelneubauten entstehen. Das wird unweigerlich dazu führen, dass aus diesen Städten für Weinheim nichts mehr abfällt“, ist Weißberg überzeugt. Mal ganz abgesehen davon, dass seiner Meinung nach 30 000 zusätzliche Übernachtungen pro Jahr auch von den vorhandenen Weinheimer Hotels bewältigt werden könnten.

Der Gutachter leitete aus seiner Prognose jedoch „einen rechnerischen Bedarf“ ab für ein neues Hotel in Weinheim mit circa 100 Zimmern. Ein Investor, der 2017 sein Interesse gegenüber der Stadt bekundet hatte, ging damals sogar von circa 160 Zimmern aus. Zum Vergleich: Das Weinheimer NH Hotel hat 187 Zimmer, das Marktplatzhotel Tafelspitz 17, das Haus Masthoff 14. Die Zimmeranzahl dürfte bei den Verhandlungen der Stadt mit dem Investor sicher eine wichtige Rolle spielen. Damit die Verwaltung dabei auch die Interessen der ansässigen Hotels im Blick behält, wäre ein frühzeitiger Dialog ebenfalls wichtig, sind sich Weißberg, Ofenloch und Masthoff einig. Denn nicht nur bei den Gästen gibt es einen knallharten Wettbewerb in der Branche, sondern längst auch bei den Fachkräften.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 29.05.2018