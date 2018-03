Hündin verendet an Hitzschlag

Anzeige

Weinheim.In einem Auto auf dem Parkplatz vor dem Miramar in Weinheim ist ein Hund an einem Hitzschlag gestorben. Wie die Polizei gestern berichtete, war das Tier zuvor mehrere Stunden in dem Wagen eingesperrt, während die Besitzerin das Erlebnisbad besuchte. Als die 59-jährige Südhessin am Montag gegen 18 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, entdeckte sie ihren leblosen Vierbeiner und verständigte die Rettungsleitstelle. Diese rief die Tierrettung Rhein-Neckar.

Für die Mischlingshündin kam indes jede Hilfe zu spät. Vermutlich habe sie bei dem Versuch, der Hitze zu entkommen, einen Krampfanfall erlitten, schreibt die Tierrettung auf ihrer Facebook-Seite. „Ihr steifer Körper war zwischen Lenkrad und Fußraum verkeilt. Die Körpertemperatur befand sich selbst nach dem Tod immer noch in einem unmessbar hohen Bereich“, heißt es dort weiter. Der schwarze Wagen habe in der prallen Sonne gestanden.

Polizei ermittelt

Die Tierretter kündigten eine Strafanzeige gegen die Hundehalterin an. Nach Angaben der Polizei ermittelt die Diensthundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Mannheim wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.