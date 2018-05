In der Innenstadt herrscht noch die Ruhe vor dem Sturm

Anzeige

Weinheim wird am Wochenende im Ausnahmezustand sein: Heute beginnt das Landesturnfest, das größte Breitensportereignis des Jahres in Baden-Württemberg. Die Stadt erwartet von heute bis Sonntag rund 12 300 Sportler. Die Vorbereitungen hinter den Kulissen laufen schon seit Wochen auf Hochtouren. Und so langsam bekommen auch die Weinheimer mit, dass sie am Wochenende Großes erwartet.

Wer in diesen Tagen durch die Weinheimer Innenstadt läuft, der bemerkt Veränderungen. Vereinzelte Geschäfte, Restaurants, die Touristen-Info sowie das Bürgerbüro machen schon kräftig Werbung für die Veranstaltung. Und auch die Bühne auf dem Amtshausplatz, auf der morgen Vormittag Vorführungen und Konzerte stattfinden werden, steht schon. Direkt gegenüber der Bühne befindet sich die Pizzeria „Stadtschenke“, in der schon fleißig Flyer an Gäste verteilt werden. Antonella Ferrarese rechnet mit hohen Gästezahlen, da sie die Bühne direkt vor der Nase haben.

Gastronomen gerüstet

Sind die Gastronomen für den Ansturm gerüstet? Weinheims Oberbürgermeister Heiner Bernhard ist da offenbar nicht ganz so sicher. Er verschickte dieser Tage einen dringenden Appell an die Wirte der Stadt. Seine Sorge: In anderen Städten, die das Landesturnfest in der Vergangenheit ausgerichtet haben, waren Speisen und Getränke schon nach kurzer Zeit ausverkauft. Das soll in Weinheim natürlich nicht passieren. „Wir sind vorbereitet“, sagt Juan Salazar vom Café Florian. „Natürlich haben wir mehr eingekauft und auch unser Personal aufgestockt.“ Und Carmen Hau, die Sprecherin der IG Marktplatz, ist sowieso die Ruhe selbst – auch jetzt. „Das ist ja nicht die einzige Großveranstaltung, die wir in Weinheim haben. Natürlich sind wir gut gerüstet – schließlich sind wir Profis“, so Hau. Die Wirte würden sich auf die sportlichen Gäste freuen, sagt Carmen Hau.