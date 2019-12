Just lobt Engagement

Weinheims Oberbürgermeister Manule Just hat auf dem Weihnachtsmarkt ein leidenschaftliches Plädoyer für mehr Teilhabe gehalten. „Unser Anspruch muss es sein, allen Menschen, ob jung oder alt, egal welcher Herkunft, ob arm oder finanziell privilegiert, ob mit oder ohne Handicap eine ihren Neigungen und Interessen gerecht werdende Teilhabe in unserer Stadtgesellschaft zu ermöglichen.“ Mit diesem Satz wünschte er am Sonntagabend zum Abschluss des Weihnachtsmarktes den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Besuchern der Stadt ein frohes Weihnachtsfest.

„Gute Voraussetzungen“

Er betonte, dass Weinheim seiner Ansicht nach hat gute Voraussetzungen habe, um diesem Anspruch auch im kommenden Jahr gerecht zu werden. Und er lobte das Bürgerengagement in seiner Stadt: „Nicht zuletzt die Vielzahl derjenigen, die uns aus dem Ehrenamt heraus bei der Bewältigung dieser Aufgaben unterstützen, spricht für sich.“

Er versicherte, dass die Verantwortlichen dieser Stadt auch weiterhin verantwortungsbewusst daran arbeiten werden, dass „wir einerseits die gemeinsamen Themen unserer Zeit, wie Digitalisierung oder Klimaschutz bewältigen, andererseits das Soziale nicht vernachlässigen“. Just dankte ausdrücklich den Verantwortlichen der Interessengemeinschaft Marktplatz für die Ausrichtung des Weihnachtsmarktes und rezitierte Rainer Maria Rilkes „Es treibt der Wind“. red

