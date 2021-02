Kind wird von Auto erfasst und schwer verletzt

Weinheim.Ein Kind ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag in Weinheim schwer verletzt worden, nachdem es von einem Auto erfasst wurde. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Junge nach Polizeiangaben in eine Klinik geflogen. Zuvor war er an der Unfallstelle notärztlich behandelt und daraufhin mit einem Rettungswagen zum Helikopter-Landeplatz an der Gorxheimer Talstraße/"Wendeplatz" gefahren worden. Weitere Erkenntnisse zum Gesundheitszustand des Kindes lagen den Beamten zunächst nicht vor.

Der Unfall hatte sich gegen 12.50 Uhr in der Müllheimer Talstraße ereignet. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass der Junge einen Zebrastreifen in Richtung Burggasse überqueren wollte, wo es zum Zusammenstoß mit dem in stadtauswärtsfahrenden Autos kam.

Die Mühllheimer Talstraße war zunächst noch am frühen Nachmittag stadtauswärts gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

