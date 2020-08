Kritik nach verwehrtem Gebetsruf

Weinheim.Die Türkisch-Islamische Ditib-Gemeinde Weinheim hat mit scharfer Kritik auf die von der Stadtverwaltung veröffentlichte Ablehnung ihres Antrags reagiert, in Zeiten der Corona-Pandemie ausnahmsweise den Gebetsruf vom Minarett der Moschee in der Nordstadt zuzulassen. Oberbürgermeister Manuel Just hatte Ende Juli in einer Pressemitteilung erklärt, dass eine solche Ausnahmegenehmigung den baurechtlichen Festsetzungen widersprechen würde, auf die sich die Stadt vor zehn Jahren mit dem Moscheeverein geeinigt hatte.

Wenige Tage zuvor hatte ein Gespräch zwischen dem Moscheeverein, der Verwaltungsspitze und den Fraktionssprechern stattgefunden. Am Freitag räumte die Stadt ein, dass ursprünglich vereinbart worden sei, dieses Gespräch vertraulich zu behandeln. Doch dann habe man erfahren, dass dazu in der Nordstadt bereits „Gerüchte kursieren“ und sich zu einer Veröffentlichung entschlossen – aus Zeitgründen ohne Abstimmung mit dem Moscheeverein. Für dessen Vorsitzenden Ishak Ünal ist das ein Vertrauensbruch.

Aber nicht nur das: „Was wir bei unserem Gespräch erlebt haben, hat uns sehr gekränkt. Die belehrende Haltung können wir als Weinheimer Muslime von unserer Stadt sowie den Fraktionsspitzen nicht akzeptieren“, erklärte Ünal. Er wirft der Stadtverwaltung außerdem vor, mit ihrer Pressemitteilung „antiislamische Ressentiments“ geschürt zu haben. pro

