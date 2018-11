„Kurzfristig sicher“ keine Fahrverbote

Auch in Weinheim rückt das Thema Luftqualität stärker in den Fokus. Das Landesamt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) wird ab Januar an der Bergstraße – voraussichtlich in Höhe der Woinemer Hausbrauerei – eine Station in Betrieb nehmen, die die Schadstoffbelastung durch das gesundheitsgefährdende Stickstoffdioxid (NO2) misst.

Da drängt sich eine Frage sofort auf: Drohen bald auch in Weinheim Diesel-Fahrverbote? „Kurzfristig sicher nicht“, erläutert eine Sprecherin des Landesamtes auf Nachfrage.

Zunächst werde drei Monate lang die Schadstoffbelastung an den insgesamt 40 zusätzlichen Messstellen ermittelt, die 2019 in Baden-Württemberg eingerichtet werden. Messpunkte, an denen eine Überschreitung des Jahresgrenzwertes (40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft) festgestellt wird, sollen dann das ganze Jahr betrieben werden.

Stadt begrüßt Messstellen

Bestätigen sich die Ergebnisse der ersten drei Monate, wäre es Aufgabe des Regierungspräsidiums, die Ursachen genauer zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Eine davon könnte dann theoretisch ein Diesel-Fahrverbot sein.

Von der Stadt Weinheim wird die Einrichtung einer Messstelle an der Bergstraße begrüßt. Allerdings habe man das LUBW darauf hingewiesen, dass die Messergebnisse im Frühjahr 2019 nicht repräsentativ wären, weil in diesem Zeitraum die Großbaustelle am Postknoten Auswirkungen auf das „normale“ Verkehrsaufkommen der B 3 haben dürfte.

Ein wenig verwundert scheint man im Rathaus aber schon zu sein, dass Weinheim eine NO2-Messstation bekommt. Denn erst im Januar hatte das LUBW der Stadt eine hohe Qualität der Luft bescheinigt.

Gute Luft?

Die Daten waren allerdings nicht das Resultat von Messungen, sondern von Modellberechnungen. Diese ergaben, dass die Schadstoffbelastung in Weinheim durch Stickstoffdioxid und Feinstaub weit unter den Grenzwerten liegen dürfte. Daher konnte Weinheim damals auch nicht vom Fonds „Nachhaltige Mobilität für die Stadt“ profitieren, mit dem das Bundesverkehrsministerium Maßnahmen zur lokalen Luftverbesserung finanziell fördert.

Bislang misst das LUBW die Konzentration des Luftschadstoffs an 68 Messorten in Baden-Württemberg. Im Rhein-Neckar-Kreis gibt es bisher nur in Wiesloch eine Messstelle, bei der 2017 aber keine Überschreitungen des NO2-Grenzwertes festgestellt wurde.

Erste Ergebnisse sollen im Frühsommer 2019 vorliegen. Gemessen werde nur die Belastung durch NO2, erläutert das LUBW abschließend, da keine rechtlich relevante Grenzwertüberschreitung bei anderen Stoffen zu erwarten sei. pro

