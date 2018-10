Lange Kriminacht in der Bibliothek

Am Samstag, 10. November, ab 19.30 Uhr steht die Weinheimer Stadtbibliothek ganz im Zeichen des Krimis. Unter dem Motto „Mit einem Wort: Es war MORD!“ beginnt ein vergnüglicher Abend mit mörderischen Einfällen der „Krimi-Grazien“. In Weinheim keine Unbekannten sind Simone Erhardt und Ingrid Reidel, die schon beim Stadtlesen 2015 und 2017 aufgetreten sind. Diesmal werden sie von ihrem Drehorgelspieler begleitet. Spannende Unterhaltung bietet auch die bekannte Weinheimer Autorin Silke Ziegler, die Ausschnitte aus ihrem neuen Weinheim-Krimi „Stille Sünden“ mit der Kommissarin Sina Engel präsentiert. Zum Abschluss liest Ingrid Reidel, ebenfalls aus Weinheim, aus ihren Kurzgeschichten. Abgerundet wird ein Abend literarischer Leckerbissen durch das mörderisch leckere Buffet „Death by Chocolate“, für das sich das Team der Stadtbibliothek schon mal in die heimischen Küchen begibt. Der Eintritt kostet fünf Euro. red

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.10.2018