Osterwiese mit Streichelzoo in Weinheim

Weinheim.Der Osterhase höchstpersönlich wird am Sonntag und Montag, 21. und 22. April, auf der Weinheimer Schlossparkwiese erwartet. Das heißt, eigentlich wäre der Plural an dieser Stelle angemessener: die Osterhasen! Denn die Häschen des Weinheimer Kleintierzuchtvereins ziehen an den beiden Tagen auf die Wiese im Schlosspark der Zwei-Burgen-Stadt um und werden dort zu österlichen Mümmelmännern.

Ebenso werden die Schäfchen von Florian Pürzer am Ostersonntag und Ostermontag im Streichelzoo auf dem Schlosspark-Grün zu bewundern sein (Bild). Das Weinheimer Kulturbüro und die Jugendfeuerwehr sind Veranstalter der Osterwiese, die an beiden Tagen jeweils von 11 Uhr bis 16.30 Uhr Besucher willkommen heißt. Die Jugendfeuerwehr bewirtet die Gäste hierbei mit Kaffee und selbst gebackenen Kuchen. Der Eintritt ist – wie immer im Weinheimer Schlosspark – frei. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.04.2019