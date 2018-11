Revolverheld rocken

Nach zweijähriger Pause kommt die große Bühne 2019 zurück nach Weinheim. Die Hirschberger Konzertagentur Demi Promotion hat gestern bekannt gegeben, welche Künstler am Festivalwochenende vom 26. bis zum 28. Juni 2019 im Schlosspark rocken werden. Am Freitag, 26. Juni, treten die deutschsprachigen Popmusiker von Revolverheld auf. Kult-Schlagersänger Dieter Thomas Kuhn gibt sich am Samstag, 27. Juni, die Ehre. Das „Schlossparkfestival“, so haben die Veranstalter den Sonntag getauft, gestalten mehrere Bands: Max Giesinger, Lea, Tom Gregory und Moritz Garth.

Die Tickets für alle drei Veranstaltungstage sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich. Zu den regulären Karten sollen auch so genannte „Front of stage“-Tickets direkt vor der Bühne angeboten werden. In einem abgesperrten Bereich unmittelbar vor den Mikrofonen dürfen sich die Fans gegen einen Aufpreis die Künstler aus nächster Nähe ansehen. Auch Ermäßigungen für Kinder von sechs bis zwölf Jahren sind vorgesehen. ppf

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.11.2018