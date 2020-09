Seebergschule wegen Corona-Infektion vorübergehend geschlossen

Mörlenbach.Die Seebergschule in Mörlenbach bleibt von kommendem Montag, 21. September, an vorsorglich vorübergehend geschlossen. Darauf hätten sich das zuständige staatliche Schulamt, die Schulleitung der Einrichtung sowie das Gesundheitsamt des Kreises verständigt, heißt es in einer Pressemitteilung des Kreis Bergstraße. Grund dafür sei das "aktuelle Infektionsgeschehen, das in Zusammenhang mit SARS-CoV-2 an der Schule besteht".

Aktuell hat es zwei Infektionsfälle an der Seebergschule gegeben, allerdings bei Personen, die nicht im Kreis Bergstraße wohnen - diese Fälle werden daher nicht in der SARS-CoV-2-Statistik des Kreises vermerkt, sondern in der des jeweiligen Wohnorts. Es ist eine entsprechende Testung aller rund 70 Schülerinnen und Schüler der Schule sowie der rund 30 dort tätigen Fachkräfte vorgesehen.