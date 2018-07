Sexueller Übergriff auf 19-Jährige

Anzeige

Hemsbach.Ein Unbekannter hat eine 19-Jährige in Hemsbach sexuell belästigt. Nach Angaben der Polizei war die junge Frau am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr zu Fuß auf dem Heimweg. Zwischen Autobahn und Wiesensee traf sie auf einen Mann, den sie nach dem Weg in Richtung Weinheim fragte. Der Fremde deutete in eine Richtung und begleitete die 19-Jährige. Am Nordende des Sees hielt er die Frau plötzlich fest und zog ihr die Hose herunter. Dabei fasste er ihr an die Brust und in den Schritt. Das Opfer konnte sich jedoch losreißen und verstecken, woraufhin der Täter verschwand. Die junge Frau verständigte ihren Freund und erstattete Anzeige bei der Polizei. Eine Täterbeschreibung liegt bislang nicht vor. jei