"So viel Kino gab es hier noch nie"

Im neuen Nebenraum kann man den "Blick" auf das alte Weinheim genießen - geschaffen hat dieses Panorama der Künstler Ulrich Allgaier. © Kopetzky

Weinheim."Ich liebe das Kino", schwärmen Samantha H., Raffaella S. und Carolina B. auf Facebook. "So muss Kino sein", schreibt Kerstin G. Und Vanessa R. bringt es auf den Punkt: "Das perfekte Kino für einen gemütlichen Abend." Die Rede ist - natürlich - vom Modernen Theater in Weinheim, das am Mittwoch seinen 90. Geburtstag mit einem Gala-Abend feierte. Dabei wurde einmal mehr deutlich, dass der Name

...

Sie sehen 9% der insgesamt 4739 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.01.2015