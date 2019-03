Straßenbahn entgleist bei Kollision mit Lkw

Weinheim.

Bei einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Lastwagen in Weinheim ist ein Teil der Bahn entgleist. Wie die Polizei mitteilte, war der Lkw-Fahrer gegen 11 Uhr mit seinem Fahrzeug in der Cavaillonstraße unterwegs.

An der Einmündung zur Stahlbadstraße missachtete er das Rotlicht der Ampel und stieß im Einmündungsbereich mit einer Straßenbahn der Linie 5 zusammen, die bei freier Fahrt in Richtung Mannheim unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß entgleiste das vordere Drehgestell der Bahn.

Die Straßenbahn wurde dabei stark beschädigt. Spezialisten der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) kamen zu der Unfallstelle und begutachteten die Schäden. Anschließend führten sie die Bahn zurück in die Gleise und fuhren sie in eine Wekstatt. Es entstans ein Sachschade in Höhe von rund 50 000 Euro.

Die Straßenbahn konnte nach Eingleisen gegen 12.30 Uhr ihre Fahrt fortsetzen. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr einspurig um die Unfallstelle herum geleitet. Es ergaben sich lediglich geringfügige Verkehrsbeeinträchtigungen.