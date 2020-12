Transporter fährt Blitzer an der B38 um

Weinheim.Ein Kleinbus hat am Samstag gegen 14 Uhr einen Blitzermast an der Kreuzung B38 / Viernheimer Straße / Westtangente umgefahren. Wie die Feuerwehr Weinheim am Sonntag mitteilte, ist noch nicht klar, weshalb der Transporter von der Straße abgekommen ist. Der fest installierte Blitzer flog mehrere Meter weiter und beschädigte dort abgestellte Fahrzeuge.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Zur Höhe des entstandenen Schadens machte die Feuerwehr keine Angaben.

