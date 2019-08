Tunnel gesperrt

Schwimmen, Radfahren, Laufen – beim Triathlon wird den Sportlern einiges abverlangt. So auch am Sonntag, 25. August, beim 36. Viernheimer V-Card-Triathlon. Deshalb kommt es zu Einschränkungen im Straßenverkehr entlang der Radstrecke, wie der TSV Amicitia 1906/09 Viernheim mitteilt. Die Umleitungsstrecken und Sperrungen sind jeweils ausgeschildert.

Betroffen sind Straßen in folgenden Ortschaften: Hemsbach (zwischen 9 und 10 Uhr), Laudenbach (zwischen 9 und 10.15 Uhr), Ober-Laudenbach (zwischen 9 und 10.30 Uhr), Juhöhe/Bonsweiher (zwischen 9 und 11.30 Uhr), Ober-Liebersbach (zwischen 9 und 11.30 Uhr), Nieder-Liebersbach (zwischen 9 und 11.30 Uhr), Weschnitzsiedlung Weinheim (zwischen 9 und 12 Uhr) sowie in Viernheim zwischen 9 und 12 Uhr. Außerdem ist der Saukopftunnel am Sonntag zwischen 8.30 und 12 Uhr gesperrt.

„Anwohner informiert“

Die Anwohner der betroffenen Gemeinden und Ortsteile wurden laut TSV per Rundschreiben über die Einschränkungen informiert. Außerdem gibt es eine Anwohnerinformation auf der entsprechenden Homepage www.viernheimer-triathlon.de unter dem Menüpunkt „Organisation“. Die genaue Streckenführung kann unter dem Punkt „Wettkampf“ eingesehen werden. Dort ist auch zu lesen, dass die 40 Kilometer lange Radstrecke mit Steigungen bis 17 Prozent aufwartet. Besonders anstrengend wird es zwischen Streckenkilometer fünf und zehn, wenn es in den Odenwald hinaufgeht. wn

